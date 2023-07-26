FB-Zimbru maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Zimbru Konferans Ligi  maçı şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11’ler

'Cengiz'le görüşüyoruz'

"Yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve şu anda görüşme halinde olduğumuz transferler var. Çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz çok sıkı şekilde sürdürüyorlar. Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Tabii ki içinde yıldızlar olabilecek. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birkaç oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Kaleci konusunda başkanımızla konuştuk. Başından beri başkanımız bu konuyu yürütüyor. Dediğim gibi birkaç oyuncu daha gelecek. Ben açık konuşan bir insanım. Rusya'da da transferi ben size açıkladım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var."