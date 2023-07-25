26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli oldu mu? 2023-2024 TFF takvimi

Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli oldu mu? 2023-2024 TFF takvimi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli oldu mu? 2023-2024 TFF takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2023-2024 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı. Futbolseverler arama motorlarında, "Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kulüpler, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, kadrolarındaki eksikleri de gidermeye çalışıyor. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2023-2024 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı. Futbolseverler arama motorlarında, "Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kulüpler, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, kadrolarındaki eksikleri de gidermeye çalışıyor. İşte detaylar...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA