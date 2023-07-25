Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli oldu mu? 2023-2024 TFF takvimi
SPOR ahaber.com.tr
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2023-2024 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı. Futbolseverler arama motorlarında, "Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kulüpler, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, kadrolarındaki eksikleri de gidermeye çalışıyor. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2023-2024 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı. Futbolseverler arama motorlarında, "Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kulüpler, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, kadrolarındaki eksikleri de gidermeye çalışıyor. İşte detaylar...
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?
Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.
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