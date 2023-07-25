25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz Zalgiris Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz Zalgiris Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz Zalgiris Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?

"Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun cevabı arama motorlarından hız kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Maçın tarihi, yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Zalgiris Galatasaray maçı hakkında detaylar...

"Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun ceevabı araştırılıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Litvanya'da sahaya çıkacak. Futbolseverler, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, GS Zalgrisi maçın detayları...

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçı 25 Temmuz 2023 saat 19.00'da oynanacak. Maç Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek.

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11LER

FK Zalgiris:

Gertmonas; Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic; Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas; Kehinde

Galatasaray:

Muslera; Boey, Ayhan, Bayram, Karatas; Kutlu, Demir, Zaniolo, Yilmaz, Akturkoglu; Mertens

GALATASARAY'IN 3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi "Ludogorets / Olimpija Ljubljana" eşleşmesinin galibi oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA