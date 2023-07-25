Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz Zalgiris Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?

"Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun ceevabı araştırılıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Litvanya'da sahaya çıkacak. Futbolseverler, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, GS Zalgrisi maçın detayları...