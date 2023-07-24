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Galatasaray Zaha transferini resmi olarak duyurdu! İşte anlaşmanın detayları...

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Galatasaray Zaha transferini resmi olarak duyurdu! İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Dazet Wilfried Armel Zaha transferini resmen duyurdu. İşte anlaşmanın detayları...

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