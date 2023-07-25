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Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oluyor

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Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oluyor

Lille'in gözden çıkardığı Yusuf Yazıcı kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı için Fransız basınında dikkat çeken bir haber geçildi.

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