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Avrupa Fatihi son dakikalarda yıkıldı! Zalgiris 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Avrupa Fatihi son dakikalarda yıkıldı! Zalgiris 2-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

Avrupa Fatihi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımına konuk oldu. Avrupa kupalarında 303. kez sahne alan Cimbom, geriye düştüğü maçta öne geçmesini bildi ancak son dakikalar yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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