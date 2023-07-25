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Chicago Bulls milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Chicago Bulls milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzaladığını duyurdu.

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