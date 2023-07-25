Zalgiris Vilnius-GS MAÇ SONUCU | 25 Temmuz Salı Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Zalgiris Vilnius-GS maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk maçında Zalgiris Vilnius ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaştı. Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı, futbol severler tarafından heyecanla karşılandı. İşte Zalgiris-Galatasaray maçı sonucu...
2023/24 sezonunun ilk maçında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahasında boy gösterdi. Devler Ligi için iddialı bir kadro kuran Galatasaray, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek amacıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılılar maçın bitmesinin ardından arama motorlarında "Galatasaray mücadelesi kaç kaç bitti?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte detayları...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 25 Temmuz'da (bu akşam) Litvanya'nın Zalgiris takımıyla saat 19.00'da Vilnius'ta bulunan LFF Stadı'nda karşılaştı.
Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçında geriye düştüğü maçta attığı iki golle öne geçmesini bildi. Ancak Cimbom son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.
Luis Godinho düdük çalacak
Zalgiris-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR'da da Tiago Martins görev yapacak.
Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.
Rövanş 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Vilnius LFF Stadı'nda saat 19.00'da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Icardi yok, gözler Zaniolo'da
Zalgiris, 1. Ön Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Cim Bom'da Icardi'nin yokluğunda bugün gözler, takımın en flaş isimlerinden Nicolo Zaniolo'da olacak. İtalyan hücumcu, atacağı gollerle Aslan'a rövanş öncesinde avantajı getiren isim olmaya çalışacak.
İlk kez Litvanya!
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar, 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cim Bom, rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde ise 448 gol gördü. Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.
9 maçtır kaybetmiyor
Zalgiris, Litvanya Ligi'nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi'nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva'yı 4-0 mağlup etti.
Aslan'da Torreira yok
Zalgiris, müsabakalarını 5 bin kişi kapasiteli ve sentetik çim olan Vilniaus LFF Stadı'nda oynuyor. Galatasaray'da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira oynayamayacak.
Tur atlarsa rakip Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibi olacak
Galatasaray'ın, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2. ön eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi'ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena'da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge'ün yolunu tuttu.
En golcüsü ayrıldı
Slovenya Ligi'ni ilk sırada tamamlayan Olimpia Ljubljana kupaya uzanan takım olurken, Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan 16 bin 38 kişi kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor. Geçen sezon 13 golle takımın en golcü futbolcusu 31 yaşındaki Bosnak orta saha oyuncusu Mario Kvesic, diğer bir Sloven takımı NK Celje'ye transfer oldu.
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- Zalgiris Vilnius-GS MAÇ SONUCU | 25 Temmuz Salı Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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