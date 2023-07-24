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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın linki üzerinden yayınlanıyor. GS, BJK, FB ve Adana Demir Spor'un ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. Ön eleme turu rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın linki üzerinden yayınlanacak. GS, BJK, FB ve Adana Demir Spor'un ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. Ön eleme turu rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın linki...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu Kura Çekimi bugün İsviçre'de yapılacak.

Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kura çekimi TV8,5'den canlı olarak yayınlanacak.

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat yarın 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Kura çekimine seribaşı olarak katılan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte oluşan eşleşmeler:

Ludogorets 1945 / Olimpija Ljubljana - Zalgiris / Galatasaray

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov

HSK Zrinjski / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana

Breidablik / Kopenhag - Sparta Prag

HJK Helsinki / Molde FK - KI Klaksvik / BK Hacken

Braga - Backa Topola

Dnipro / Panathinaikos - Olimpik Marsilya

Glasgow Rangers - Servette / Genk

PSV Eindhoven - SK Sturm Graz

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