UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın linki üzerinden yayınlanacak. GS, BJK, FB ve Adana Demir Spor'un ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. Ön eleme turu rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın linki...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu Kura Çekimi bugün İsviçre'de yapılacak.

Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.