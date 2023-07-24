Trabzonspor’a yeni transferinden şok haber! Mislav Orsic sakatlandı! En az 6 ay yok...

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sakatlıkla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.