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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Muğla etabı başlıyor; Yelkenler fora!

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Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Muğla etabı başlıyor; Yelkenler fora!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın ilk etabı olan Halikarnas 100. yıl Kupası Muğla Yalıkavak’ta yarın başlayacak. Öte yandan 30 Temmuz’da Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas 100. Yıl Kupasının galipleri kupasına kavuşacak.

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