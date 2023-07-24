Galatasaray'ın paylaşımındaki Prag'ın şifresi çözüldü! Premier Lig'den geliyor...
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Transferde gizli ve başarılı bir operasyon yürüten sarı kırmızılılar bombaları peş peşe patlatırken, sürpriz bir ismin de bitme noktasına geldiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını da gizlilikle yürütüyor.
Şimdiye kadar, Halil Dervişoğlu, Angelino ve Cedric Bakambu'ya imza attıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır peşinde koştuğu Zaha'yı da İstanbul'a getirdi.
Aslan'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Mauro Icardi'nin de bu hafta İstanbul'a gelerek kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalaması beklenirken, yeni bir isim daha gündeme geldi.
UÇAK SAATLERİ PAYLAŞIMINDAKİ GİZLİ DETAY
Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu açıklarken, Beşiktaş'a gönderme yaptığı paylaşım gündem olmuştu. O paylaşım ile ilgili gerçekler yapılan transferler sonrası ortaya çıkmaya başladı.
Sarı kırmızılıların yaptığı paylaşımda uçuş saatleri ve lokasyonlar yer alıyordu. Cedric Bakambu'nun Dubai'den Zaha'nın da Londra'dan gelmesinin ardından gözler o listedeki diğer isimlere çevrilirken, Prag'dan gelecek isim de belli oldu.
PRAG'IN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
Kadrosuna kattığı isimlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray yeni bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Basında sarı kırmızılıların orta sahaya bir takviye yapacağı ve bu ismin büyük ses getireceği iddia edilirken, o futbolcunun Tomas Soucek olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Çekyalı orta sahayı West Ham United'dan bir sezonluk kiralayacağı belirtildi.
Premier Lig ekibi yıldız oyuncu için 2020 yılında Slavia Prag'a 16 milyon euro bonservis bedeli öderken, Çekyalı oyuncunun güncel bonservis bedeli 35 milyon euro.
Premier Lig'de toplam 122 maça çıkan futbolcu 20 gol 5 asist ile oynadı.
Süleyman Yıldırmaz / Ahaber.com.tr
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