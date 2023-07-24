Galatasaray’ın paylaşımındaki Prag’ın şifresi çözüldü! Premier Lig’den geliyor...

UÇAK SAATLERİ PAYLAŞIMINDAKİ GİZLİ DETAY

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu açıklarken, Beşiktaş'a gönderme yaptığı paylaşım gündem olmuştu. O paylaşım ile ilgili gerçekler yapılan transferler sonrası ortaya çıkmaya başladı.

Sarı kırmızılıların yaptığı paylaşımda uçuş saatleri ve lokasyonlar yer alıyordu. Cedric Bakambu'nun Dubai'den Zaha'nın da Londra'dan gelmesinin ardından gözler o listedeki diğer isimlere çevrilirken, Prag'dan gelecek isim de belli oldu.