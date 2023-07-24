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Galatasaray'da Zaha'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası...

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Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Galatasaray’da Zaha’dan sürpriz tercih! İşte forma numarası...

Galatasaray'ın yılın transfer çalımını atarak Fenerbahçe'nin elinden aldığı Zaha'nın forma numarası belli oldu. İngiltere'de Crystal Palace'da 11 numaralı formayı giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu sürpriz bir numara tercih etti. İşte detaylar...

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