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Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! İşte dev derbinin tarihi...

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! İşte dev derbinin tarihi...

TFF tarafından yapılan açıklamada "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Lig Şampiyonu Galatasaray ile Kupa Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında gerçekleşecek.

TARİHİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Müsabakanın oynanacağı stadyum ve maçın net tarihi ise daha sonra belli olacak.



Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.



UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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