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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda 'İki Devlet Tek Millet' duygusu! Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü

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Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda ’İki Devlet Tek Millet’ duygusu! Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Ahmet Yasir Yılmaz'ı yenen Azerbaycanlı Subhan Babayev, maç sonrası mili sporcunun formasındaki Türk bayrağını öptü. Ahmet Yasir de aynı şekilde karşılık vererek Azerbaycan bayrağını öptü. İki Devlet Tek Millet duygusuyla tribünlerden büyük alkış yükseldi.

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