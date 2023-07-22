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İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

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Giriş Tarihi: 22.07.2023
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İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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