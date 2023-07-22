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Beşiktaş'ın oyuncusuna trafikte saldırı! Arka bacağından yaralandı! Emrecan Uzunhan uzun süre sahalardan uzak kalacak

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Beşiktaş’ın oyuncusuna trafikte saldırı! Arka bacağından yaralandı! Emrecan Uzunhan uzun süre sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan yaptığı kaza sonrası trafikte saldırıya uğradı. Arka bacağından yaralanan genç oyuncu hastaneye giderken, Uzunhan'ın 6 ay sahalarda uzak kalabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Genç futbolcu saldırı sonucunda kaslarında meydana gelen yırtılma nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

KAZA SONRASI POLİS BEKLENİYORDU

Emrecan Uzunhan, bugün Bakırköy'de civarında ufak çaplı bir trafik kazasına karıştı. Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişiler, polisin olay yerine gelmesini beklediler.

KASLARINDA YIRTILMA MEYDANA GELDİ

Polis beklenirken saldırıya uğrayan Uzunhan, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

Bu saldırı nedeniyle oyuncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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