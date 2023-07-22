22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray kaleci Günay Güvenç'le anlaştı

Galatasaray kaleci Günay Güvenç'le anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
ABONE OL
Galatasaray kaleci Günay Güvenç’le anlaştı

Son dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'le anlaşma sağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA