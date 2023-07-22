Galatasaray'dan Zaha hamlesi! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dev teklif! Hangisini tercih edecek?
Transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı Wilfried Zaha için Galatasaray da devreye girdi. Daily Mail'in haberine göre Sarı kırmızılılar Zaha'ya yıllık yaklaşık 8 milyon pound teklif etti. Zaha'nın transfer kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.
Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin ve taraftarının gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.
ZAHA İÇİN BOMBA İDDİA
Telegraph'ın dün yaptığı haberde Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı.
EŞİ İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Zaha'nın eşi İngiltere'de kalmak isterken, oyuncunun menajerliğini yapan abisi Zaha'nın İngiltere dışına transfer olmasını istiyor. Tecrübeli golcü kararını gelecek hafta verecek.
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