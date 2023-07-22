Galatasaray’dan Zaha hamlesi! Fenerbahçe’nin istediği yıldıza dev teklif! Hangisini tercih edecek?

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı.