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Galatasaray Cedric Bakambu transferini resmen duyurdu!

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Galatasaray Cedric Bakambu transferini resmen duyurdu!

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

BAKAMBU'DA MUTLU SON

Bu sezon başında Olympiakos'tan BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan ve yeni takımında henüz maça çıkmamış olan Cedric Bakambu ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Kongolu yıldız için mutlu sona ulaştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.

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