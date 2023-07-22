Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GOLDEN BOY LİSTESİNDE 62 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından müthiş bir sıçrama yaptı. Listede 62 sıra birden yükselen 18 yaşındaki milli yıldız, temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı. Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.