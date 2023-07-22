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Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gündemden düşmeyen Arda Güler, bu takımda ilk mücadelesini verecek. Arda'yı görmeye hazırlananlar maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, hazırlık maçının ayrıntıları...

"Real Madrid - Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Milan karşısında ilk maçına çıkacak. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Milan maçı hakkında detaylar...

REAL MADRİD MİLAN HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Milan maçı, 23 Temmuz Pazar gününü 24 Temmuz Pazartesi gününe bağlayan gün sabah saat 05.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

Real Madrid Milan maçı ile İspanyol devi ilk maçına çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de sahaya çıkmasının beklendiği Real Madrid Milan maçı, İspanyol, İtalyan ve Türk futbolseverlerin yakın takibinde yer alacak.

REAL MADRİD'İN TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI

05.00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan

03.30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United

00.00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid

02.30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid

GOLDEN BOY LİSTESİNDE 62 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından müthiş bir sıçrama yaptı. Listede 62 sıra birden yükselen 18 yaşındaki milli yıldız, temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı. Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

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