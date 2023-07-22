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PSG'ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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PSG’ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

Fransız devi PSG'nin starı Kylian Mbappe kontratında son yılına girerken, yıldız isim kulüpten ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Mbappe yeni sözleşme için PSG'ye onay vermezken kamp kadrosuna da alınmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddiaları da yabancı basında ciddi bir şekilde konuşulan iddialar arasında.

Paris Saint Germain ve Kylian Mbappe arasında bir süredir sözleşme krizi yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı. Fransız devinde son yılına giren yıldız oyuncu kontratındaki opsiyonu kullanmaya sıcak bakmıyor. Mbappe ayrıca PSG ile yeni sezona başlamak istemiyor.

PSG ONAY VERMEDİ

L'equipe'in haberine göre PSG, sözleşme konusunda yanıt vermeyen Kylian Mbappe'nin Japonya'da yapılacak kamp kadrosuna alınmasına onay vermedi.

Fransız devi, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığına inanıyor. PSG Başkanı Nasser Al Khealifi, yeni teknik direktör Luis Enrique'nin imza töreninde Mbappe'ye düşünmesi için 2 hafta süre verdiklerini açıklamıştı. PSG, 24 yaşındaki oyuncuya 1 milyar Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyordu.

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