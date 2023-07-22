PSG’ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

Paris Saint Germain ve Kylian Mbappe arasında bir süredir sözleşme krizi yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı. Fransız devinde son yılına giren yıldız oyuncu kontratındaki opsiyonu kullanmaya sıcak bakmıyor. Mbappe ayrıca PSG ile yeni sezona başlamak istemiyor.