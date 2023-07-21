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Milli basketbolcu Onuralp Bitim NBA'den Chicago Bulls ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Milli basketbolcu Onuralp Bitim NBA’den Chicago Bulls ile anlaştı

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA takımlarından Chicago Bulls ile 2 yönlü sözleşme imzaladı. Milli basketbolcu, Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak. Onuralp Bitim sözleşme gereği normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

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