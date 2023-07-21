Son dakika | Beşiktaş Lyanco transferinde büyük kriz
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Siyah beyazlı yönetimin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun transferinde büyük bir kriz yaşanıyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerini geçemedi.
Beşiktaş'ın transferini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, imza atmadan geri dönebilir.
İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki oyuncunu sağ dizinde sakatlık tespit edildi.
Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Lyanco ile sözleşme imzalamayabilir.
Brezilyalı stoper, geçen sezon Southampton'da sakatlık yaşamamış, 28 Mayıs'taki son maçında Liverpool'a karşı 90 dakika oynamıştı.
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