21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Beşiktaş Lyanco transferinde büyük kriz

Son dakika | Beşiktaş Lyanco transferinde büyük kriz

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş Lyanco transferinde büyük kriz

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Siyah beyazlı yönetimin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun transferinde büyük bir kriz yaşanıyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerini geçemedi.

Beşiktaş'ın transferini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, imza atmadan geri dönebilir.

İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki oyuncunu sağ dizinde sakatlık tespit edildi.

Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Lyanco ile sözleşme imzalamayabilir.

Brezilyalı stoper, geçen sezon Southampton'da sakatlık yaşamamış, 28 Mayıs'taki son maçında Liverpool'a karşı 90 dakika oynamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA