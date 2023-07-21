BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ligin başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, kendisini Strasbourg hazırlık maçı ile bir kez daha deneyecek. Peki, Beşiktaş Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, bugün oynanacak karşılaşma hakkında detaylar...