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BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Beşiktaş - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile mücadele verecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı canlı nasıl izlenir? İşte, haberin detayları...

"Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ligin başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, kendisini Strasbourg hazırlık maçı ile bir kez daha deneyecek. Peki, Beşiktaş Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, bugün oynanacak karşılaşma hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ - RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - RC Strasbourg maçı 21 Temmuz Cuma (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - RC STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Greisbergers Betten-Arena'da oynanacak karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç, saat 17:00'de başlayacak.

AUGSBURG KARŞILAŞMASI YARIDA KALMIŞTI

Beşiktaş, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 sürerken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 yenmişti.

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