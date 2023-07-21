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Galatasaray'da transferde mutlu son! Cedric Bakambu imzaya geliyor! İşte İstanbul'a geliş saati

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Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Galatasaray’da transferde mutlu son! Cedric Bakambu imzaya geliyor! İşte İstanbul’a geliş saati

Son dakika haberine göre Galatasaray, forvet rotasyonu için beklediği transferi bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip Cedric Bakambu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Bakambu, resmi sözleşmeye imza atmak üzere bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

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