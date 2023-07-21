21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Attila Szalai Hoffenheim yolcusu! Türkiye'den ayrıldı

Son dakika | Attila Szalai Hoffenheim yolcusu! Türkiye'den ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
Son dakika | Attila Szalai Hoffenheim yolcusu! Türkiye’den ayrıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Adı bir süredir birçok takımla anılan Attila Szalai konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Macar oyuncu, Hoffenheim ile sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA