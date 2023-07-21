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Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

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Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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