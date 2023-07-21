Fenerbahçe'de Attila Szalai ile yollar ayrılıyor! Yıldız oyuncuya görüşmeler için izin verildi
Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı. Sarı Lacivertli ekip Szalai'yi Ocak 2021'de 2.2 milyon Euro bonservisle Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi.
"İZİN VERİLDİ"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
SZALAI, FENERBAHÇE FORMASINI 117 MAÇTA GİYDİ
2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.
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