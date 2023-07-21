Fenerbahçe’de Attila Szalai ile yollar ayrılıyor! Yıldız oyuncuya görüşmeler için izin verildi

SZALAI, FENERBAHÇE FORMASINI 117 MAÇTA GİYDİ

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.