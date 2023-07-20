Fenerbahçe’ye eski Galatasaraylı! Marsilya’dan Bartuğ Elmaz’ın transferi resmen açıklandı

Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN TAMAM DEDİM"

İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.