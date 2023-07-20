Fenerbahçe'ye eski Galatasaraylı! Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ın transferi resmen açıklandı
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Elmaz "Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı transfer etti. Sarı-lacivertli ekip, genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
MARSİLYA VE OYUNCUYLA ANLAŞILDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
"HİÇ DÜŞÜNMEDEN TAMAM DEDİM"
İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.
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