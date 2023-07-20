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Samsunspor'dan Bertrand Traore atağı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Samsunspor’dan Bertrand Traore atağı

11 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Samsunspor, transferde flaş hamleler peşinde. Karadeniz temsilcisi, Bertrand Traore’yi kadrosuna katmak adına görüşmeler yapıyor. Aston Villa’da son senesine giren yıldız oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor.

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