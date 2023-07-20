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Erden Timur'dan Mauro Icardi açıklaması!

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Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Erden Timur’dan Mauro Icardi açıklaması!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde gelecekler" dedi.

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