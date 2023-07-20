Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao İstanbul'da
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de üst üste yıldız isimler kadroya katılırken Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 8+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin, kulübü Udinese ve kendisiyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.
BONSERVİSİ VE YILLIK ÜCRETİ
Sarı-Laciverti ekibin Becao için Udinese'ye 8+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen haberler arasında. Brezilyalı savunmacının senelik maaşının ise 1.8 milyon Euro olacağı öğrenildi.
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