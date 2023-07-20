Fenerbahçe’nin yeni transferi Rodrigo Becao İstanbul’da

BONSERVİSİ VE YILLIK ÜCRETİ

Sarı-Laciverti ekibin Becao için Udinese'ye 8+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen haberler arasında. Brezilyalı savunmacının senelik maaşının ise 1.8 milyon Euro olacağı öğrenildi.