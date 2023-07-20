Galatasaray'ın yeni forveti İstanbul'a geliyor! Cedric Bakambu ile anlaşma sağlandı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Icardi'yi yedekleyecek forvet konusunda Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Bakambu 21 Temmuz Cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi olması beklenen ancak Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca transferi daha da önem kazanan Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaşıldı.
TRANSFER SALI GÜNÜ BİTTİ
Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitti.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü ve Demokratik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul'da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.
40 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Bakambu, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos'ta forma giydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...
- Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...
- MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!
- YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
- Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? Mahkumlara af yasası var mı? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...
- Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...
- Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?
- Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
- Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
- Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?