Galatasaray’ın yeni forveti İstanbul’a geliyor! Cedric Bakambu ile anlaşma sağlandı

ANLAŞMA SAĞLANDI



Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü ve Demokratik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul'da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.



İSTANBUL'A GELİYOR



Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.