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Galatasaray'ın yeni forveti İstanbul'a geliyor! Cedric Bakambu ile anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Galatasaray’ın yeni forveti İstanbul’a geliyor! Cedric Bakambu ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Icardi'yi yedekleyecek forvet konusunda Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Bakambu 21 Temmuz Cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi olması beklenen ancak Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca transferi daha da önem kazanan Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaşıldı.

TRANSFER SALI GÜNÜ BİTTİ

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü ve Demokratik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul'da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.

40 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Bakambu, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos'ta forma giydi.

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