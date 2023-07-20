Fenerbahçe'den bir transfer daha! Yıldız oyuncu KAP'a bildirildi! 5 yıllık sözleşme...
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler Becao için Udinese'ye 8.3 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalarken, maliyetini de duyurdu.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Kanarya'dan, KAP'a yapılan açıklamada; Rodrigo Becao transferi için 8.3 milyon Euro bonservis bedeli 3 sene içerisinde 5 taksitle ödeneceği belirtildi.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!
Yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertli kariyerinde giyeceği forma numarası da belli oldu. Becao'nun sırtına geçirdiği formasında 50 numara kullanıldı. Fenerbahçe'de 50 numarayı giyecek olan tecrübeli isim, Udinese'de de 50'yi kullanıyordu.
'ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM'
Transferi için çok mutlu olduğunu belirten Sambacı, "Mutluyum, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.
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