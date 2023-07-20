Fenerbahçe’den bir transfer daha! Yıldız oyuncu KAP’a bildirildi! 5 yıllık sözleşme...

'ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM'

Transferi için çok mutlu olduğunu belirten Sambacı, "Mutluyum, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.