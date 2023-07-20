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A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

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Giriş Tarihi: 20.07.2023
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A Milli Takım’ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı. Türkiye 41. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

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