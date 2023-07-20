Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika?
"Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusunun cevabı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Fenerbahçeli futbolsever ise UEFA Konferans Ligi maçının ne zaman oynanacağını ve rakibin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, detaylar...
"Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusunun cevabı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Fenerbahçeli futbolsever ise UEFA Konferans Ligi maçının ne zaman oynanacağını ve rakibin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi 20 Temmuz'da belli olacak. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Moldova ekibi Zimbru oldu.
İlk maç 1-1'lik skorla biterken bu maçın ardından Zimbru tur atlayan taraf oldu. Zimbru'ya turu getiren golü 35. dakikada Dedeckhko kaydetti.
Moldova ekibi bu skorla beraber UEFA Konferan Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti.
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- Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika?
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