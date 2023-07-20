Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu son dakika?

"Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusunun cevabı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Fenerbahçeli futbolsever ise UEFA Konferans Ligi maçının ne zaman oynanacağını ve rakibin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?