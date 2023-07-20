Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipler belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MOLDOVA'DAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Zimbru sahasında La Fiorita'yı konuk etti. Zimbru sahasında rakibi La Fiorita'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk maç 1-1'lik skorla biterken bu maçın ardından Zimbru tur atlayan taraf oldu. Zimbru'ya turu getiren golü 35. dakikada Dedeckhko kaydetti. Moldova ekibi bu skorla beraber UEFA Konferan Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti.