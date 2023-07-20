Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipler belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Zimbru ile La Fiorita 1-1 biten ilk maçın ardından karşı karşıya geldi. Zimbru sahasında La Fiorita'yı sahasında 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarırken sarı lacivertlilerin rakibi oldu. Beşiktaş ise Arnavutluk ekibi KF Tirana ile eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bulunan temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MOLDOVA'DAN
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Zimbru sahasında La Fiorita'yı konuk etti. Zimbru sahasında rakibi La Fiorita'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İlk maç 1-1'lik skorla biterken bu maçın ardından Zimbru tur atlayan taraf oldu. Zimbru'ya turu getiren golü 35. dakikada Dedeckhko kaydetti. Moldova ekibi bu skorla beraber UEFA Konferan Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti.
İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile ilk maçını 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
BEŞİKTAŞ TİRAN İLE EŞLEŞTİ
Beşiktaş ise Arnavutluk ekibi KF Tirana ile eşleşti.
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