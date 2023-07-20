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Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci ile yolları ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcularından Andrea Bertolacci ile yollarını ayırdı.

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