Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi! 1. Lig bu sezon 18 takımla oynanacak
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi ile birlikte bu sezon 18 takımın mücadele edeceği lig 11 Ağustos’ta başlayacak.
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve 1. Lig kulüplerinin yöneticileri katıldı.
2023-2024 Trendyol 1. Lig sezon planlamasına göre 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan ligin ilk yarısı 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Ligin ikinci yarısı 12 Ocak'ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 12 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
3 haftalık play-off dönemi olacak. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden dolayı 28. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan 2024 tarihinde hafta içi oynanacak.
Geçtiğimiz sezon deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, TFF tarafından yapılan inceleme sonrası lige devam edememesi şartlarını kabul ederek, lig 18 takımlı oynanacak. 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de 1 takım da play-off maçları sonrası belirlenecek.
BÜYÜKEKŞİ: AMACIMIZ ANADOLU KULÜPLERİNİN MAÇLARINI TRİBÜNLERDE DAHA FAZLA SEYİRCİ İZLEMESİ
Kura çekiminde konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna güveni tüm paydaşlarla inşa etmeye çalıştıklarını aktararak, "Trendyol ile yeni bir anlaşma yaptık. Liglerimizin adı Trendyol oldu. Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından takımlar mücadele edecek. İnşallah keyifli bir sezon yaşayacağız. Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana şahit olduk. 11 Ağustos'ta 61. sezonuna 'merhaba' diyecek. Bu sezonki hedefimiz dolu tribünler önünde centilmence oynanması ve büyük bir heyecan şahit olması. Ligimizin marka değerinin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz. 1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbol coşkusunun her noktasına yayılması demek. Bu vizyonla geçen hafta ilk defa TFF inovasyon yarışması düzenledik. Amacımız Anadolu kulüplerinin maçlarını tribünlerde daha fazla seyirci izlemesi. Trendyol ile yaptığımız isim sponsorluğu anlaşması inşallah kulüplerimize nefes aldıracak. Ligimizdeki tüm kulüplerimizin, futbolcusundan, teknik adamına, yöneticisinden taraftarına omuz omuza vermesi gerekiyor. Ligimizin tüm taraftarlarına seslenmek istiyorum; taraftarsız futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusu ile oynamak her takımı daha fazla güçlendirecek. TFF olarak adil, şeffaf ve eşit bir yönetim anlatmaya çalışıyoruz. Türk futboluna güveni tüm paydaşlarımızla inşa etmeye çalışıyoruz. Futbol akademimizde yetiştirdiğimiz çocuklardan dünya çapında oyuncular çıkartmak istiyoruz. Ligimizin yeni sezonu hayırlı olsun. Kocaelispor, Çorum FK ve Şanlıurfaspor'a 'hoş geldiniz' diyorum, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından kura çekimine geçildi.
Kura çekiminde aynı stadyumu paylaşacak takımların da maçları bu uygulamaya göre hesaplandı.
1. LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI ŞÖYLE:
Gençlerbirliği - Ümraniyespor
Şanlıurfaspor -Altay
Boluspor - Adanaspor
Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor
Kocaelispor - Manisa FK
Tuzlaspor - Çorum FK
Erzurumspor - Bandırmaspor
Göztepe - Sakaryaspor
Giresunspor - Bodrumspor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...
- Danilo Şef'i kim, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim? Danilo Şef DARP VİDEOSU İZLE!
- YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023 | 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları...
- Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!
- Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Ender Saraç'tan müthiş zayıflatan içecek! Maden suyunu böyle tüketirseniz...
- Miktarlar yükseldi, %17,55 zam müjdesi son dakika açıklandı! Sosyal yardım ödemeleri: Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı, Evde Bakım... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!
- SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?
- Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?
- 28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?
- Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul, anaokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB 2023 - 2024 kayıt dönemi...
- Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
- KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Kadro ve pozisyonlara atanma...