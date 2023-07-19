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Trabzonspor Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü transfer etti! KAP açıklaması geldi...

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Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Trabzonspor Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz’ü transfer etti! KAP açıklaması geldi...

Trabzonspor, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti. Bordo mavililer, genç oyuncuyla 3+2 yıllık anlaşma sağladı.

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