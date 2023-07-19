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Fenerbahçe Becao transferini KAP'a bildirdi!

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Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Fenerbahçe Becao transferini KAP’a bildirdi!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı. Sarı lacivertliler 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Udinese'nin stoperi Becao ve İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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