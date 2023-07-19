Trabzonspor: Abdulkadir Parmak için anlaşma sağlandı
Trabzonspor Kulübü, Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Abdulkadir Parmak için kırmızı-beyazlı kulübün 100 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
ÖDENECEK RAKAM
Açıklamada, sözleşme fesih bedeli olarak Sivasspor'un 100 bin euro ödeme yapacağı ifade edilerek, "Ayrıca kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, geçen hafta sağlık kontrolünden geçmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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