Son dakika | Beşiktaş transferde kanatlandı! Jean Onana da tamam!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir Jean Onana'yla görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki orta sahanın transferi için kulübü Lens ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.
Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Jean Onana'da mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'un son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana ve Lens ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
JEAN ONANA KİMDİR?
8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nkufo Academy'de başladı. Sırasıyla Leixoes, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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