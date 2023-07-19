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Beşiktaş'ın yeni sezon kombine biletleri satışta

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Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Beşiktaş’ın yeni sezon kombine biletleri satışta

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu.

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