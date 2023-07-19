Galatasaray’dan Icardi açıklaması: Transferi konusunda gönüller bir...





MAURO ICARDI SÖZLERİ



Icardi ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Icardi, geçen sene şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, Okan Buruk, bu işin mimarı sayın Erden Timur, herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor. Kıymetli eşinin sağlık konusu var şu an öncelik orada. Bence artık futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığı önemli. Transfer konusunda gönüller bir zaten. İnşallah en kısa zamanda eşi sağlığına kavuşur." açıklamasını yaptı.