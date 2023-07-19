Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Transferi konusunda gönüller bir...
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulunurken Mauro Icardi transferine de değindi. Öztürk "Kıymetli eşinin sağlık konusu var şu an öncelik orada. Bence artık futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığı önemli." ifadelerini kullandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekimi sonrası Mauro Icardi transferie ilişkin açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "İki sarı kırmızı takım eşleşti. Ağustos ayında maçların en güzel oynanacağı yer Kayseri. Bizi orada sevgi iklimi ile karışılacaklarını biliyoruz. Hangi takım olursa olsun aynı sevgi iklimi ile karşıladılar. Şehir takımlarını seviyoruz. Kayseri'yi Kayseri yapan şeylerden biri de Kayserispor'dur." dedi.
Metin Öztürk, "Hayırlısı olsun. Yeni bir dönem başladı. Umarım gerek Türkiye'de gerek de Avrupa'da Galatasaray'ın başarılarını sürdürürüz. Dursun Özbek'in liderliğinde harika bir sezon geçirdik. Erden Bey ve Okan Buruk müthiş bir iş ortaklığı içinde. Bize inanılmaz bir keyif yaşattılar. Umarız her şey sahada olur. Hak eden kazanır. Hakem ve başka şeyleri konuşmaz. sadece golleri, direkten dönen topları ve seyircinin coşkusunu konuşuruz." ifadelerini kullandı.
MAURO ICARDI SÖZLERİ
Icardi ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Icardi, geçen sene şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, Okan Buruk, bu işin mimarı sayın Erden Timur, herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor. Kıymetli eşinin sağlık konusu var şu an öncelik orada. Bence artık futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığı önemli. Transfer konusunda gönüller bir zaten. İnşallah en kısa zamanda eşi sağlığına kavuşur." açıklamasını yaptı.
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