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Galatasaray'dan kötü prova! Sturm Graz 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Galatasaray’dan kötü prova! Sturm Graz 2-0 Galatasaray MAÇ SONUCU

Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında karşılaştığı Sturm Graz'a Leon Grgic'in ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın yeni transferleri Angelino ve Halil Dervişoğlu bu karşılaşmada forma giydiler.

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