Yeni sezonda küme düşecek takım sayısı belli oldu! Yabancı sınırı değişecek mi? TFF resmen duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi. Diğer yandan TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'den 4 takımın küme düşeceğini açıkladı.
TFF, 2023-2024 Sezonu Süper Lig maçlarının statüsü yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig'de 4 takımın küme düşeceği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşer."
TÜRK TAKIMLARINDA UEFA'YA BAŞVURU
UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.
UEFA İcra Kurulu, toplam 8 final maçının düzenleneceği statları 2024'ün mayıs ayında belirleyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TFF Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek?
- Galatasaray - Youtube KATIL İZLE! Galatasaray YouTube Katıl nedir, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?
- STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 18 Temmuz Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! 103. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? egm.gov.tr
- YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans…
- 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
- En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler... Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler!
- 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
- 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...
- Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 - 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
- Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 | Atatürk Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler