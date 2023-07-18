TFF Süper Lig yeni sezon fikstür açıklandı mı 2023? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?
"Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in heyecanla beklenen 2023-2024 sezonu fikstür çekimi için geri sayım tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in köklü ve büyük takımlarının, yeni sezona hangi rakipleriyle başlayacakları, ilk derbi maçlarının tarihi ve diğer önemli maç detayları bu çekimle netleşecek. Peki, 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek? İşte, cevabı...
Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı netleşti. Peki, Süper Lig fikstür belli oldu mu? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023-2024 fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da Beykoz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.
1.HAFTA MAÇLARI
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - Yılport Samsunspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Pendikspor - A.Hatayspor
Alanyaspor - Başakşehir
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Konyaspor - İstanbulspor
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
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