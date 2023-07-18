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TFF Süper Lig yeni sezon fikstür açıklandı mı 2023? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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TFF Süper Lig yeni sezon fikstür açıklandı mı 2023? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?

"Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in heyecanla beklenen 2023-2024 sezonu fikstür çekimi için geri sayım tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in köklü ve büyük takımlarının, yeni sezona hangi rakipleriyle başlayacakları, ilk derbi maçlarının tarihi ve diğer önemli maç detayları bu çekimle netleşecek. Peki, 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek? İşte, cevabı...

Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı netleşti. Peki, Süper Lig fikstür belli oldu mu? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2023-2024 fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da Beykoz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.

1.HAFTA MAÇLARI

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - Yılport Samsunspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Pendikspor - A.Hatayspor

Alanyaspor - Başakşehir

Karagümrük - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Konyaspor - İstanbulspor

Kayserispor - Galatasaray

Trabzonspor - Antalyaspor

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