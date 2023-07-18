TFF Süper Lig yeni sezon fikstür açıklandı mı 2023? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?

Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı netleşti. Peki, Süper Lig fikstür belli oldu mu? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?