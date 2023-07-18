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Haberler Spor Haberleri Galatasaray - Youtube KATIL İZLE! Galatasaray YouTube Katıl nedir, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?

Galatasaray - Youtube KATIL İZLE! Galatasaray YouTube Katıl nedir, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Galatasaray - Youtube KATIL İZLE! Galatasaray YouTube Katıl nedir, ücretsiz mi, nasıl üye olunur?

Yeni sezon hazırlıkarını sürdüren Galatasaray, Youtube Katıl üyelik sistemini aktif etti. Sturm Graz müsabakası Youtube Katıl üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi online olarak takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray YouTube Katıl nedir, maç izlemek ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Galatasaray YouTube Katıl hakkında merak edilenler...

"Galatasaray YouTube Katıl ücretsiz mi, nasıl üye olunur?" sorusu fotbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, Youtube Katıl üyelik sistemini aktif etti. Galatasaray, Sturm Graz maçını canlı yayınlayacak. Youtube Katıl üyeliği hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur?

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NEDİR?

'Katıl' seçeneği, Galatasaray Youtube kanalının özel içeriklerini üyelik yolu ile izletmek için kullanığı butondur.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NELER VAR?

'Katıl' butonu ile Galatasaray YouTube kanalına üye olanlar, takımın hazılrlık maçlarını, günlük idmanlarını, antrenman sonrası yapılan çeşitli düelloları, deplasman hikayelerini, üyelere özel canlı sohbet erişimlerini, üyelere özel videoları izleyebilecekler.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL NASIL ÜYE OLUNUR?

Online olarak Galatasaray Youtube kanalına girip 'Katıl' butonuna bastıktan sonra üyelik bilgilerini doldurup üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu sayede özel içeriklere erişiminiz açılacaktır.

GALATASARAY YOUTUBE KATIL ÜCRETSİZ Mİ?

Galatasaray Youtube Katıl'da yer alan videoları ve canlı yayınları izlemek için ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu seçenekten faydalanabilmek için aylık 30 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

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